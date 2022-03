Langenhagen

Der Straßenverkehr in Langenhagen soll für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer werden. Deshalb hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Langenhagen ein Banner erstellt, das an die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer appelliert, Abstand einzuhalten. Das Banner hängt nun für einige Wochen am Bahnübergang am Hainhäuser Weg.

„Danke, dass du Abstand hältst“, steht dort zu lesen. Eine Grafik zeigt, wie sich Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch Radfahrerinnen und Radfahrer innerorts richtig verhalten. Demnach müssen Autos mindestens anderthalb Meter Abstand zu Personen auf dem Fahrrad einhalten. Zu parkenden Autos sollen Radfahrerinnen und Radfahrer ihrerseits einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. So soll das Risiko sinken, dass beim unerwarteten Öffnen einer Autotür gefährliche Situationen entstehen.

Banner stößt auf Verständnis

Wichtig seien solche Hinweise wie durch das Banner auch, da immer mehr Leute auf das Fahrrad „als extrem kostengünstige Alternative“ umstiegen, so der ADFC Langenhagen. Unter ihnen seien dann aber auch ungeübte Radfahrerinnen und Radfahrer.

Das Banner hing mit Genehmigung der Stadt Langenhagen bereits an anderen Stellen in Langenhagen und stieß dort laut ADFC auf viel Verständnis. Der Verein habe von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern positive Rückmeldung erhalten. Demnach berichteten diese, dass es langsam besser werde mit der Abstandseinhaltung.

Der ADFC Langenhagen appelliert mit seiner Aktion an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr, sich an die geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung zu halten.

Von Nina Hoffmann