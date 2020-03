Langenhagen

Am Wochenende waren erneut falsche Polizisten in Langenhagen unterwegs. Zwei bislang unbekannte Männer klingelten gegen 13.30 Uhr bei der Wohnung eines 49-jährigen Mannes an der Hindenburgstraße und versicherten ihm offenbar glaubhaft, sie könnten gegen den Mann einen Haftbefehl vollstrecken. Dies könne er nur verhindern, wenn er sofort 500 Euro in bar aushändige. Der 49-Jährige folgte der Anweisung, erhielt dafür jedoch keine Quittung. Eine spätere Überprüfung seitens der Polizei Langenhagen ergab, dass es sich bei den beiden Unbekannten um Trickbetrüger gehandelt hat.

Wer Hinweise auf die beiden Männer, zu denen keine genauere Beschreibung vorliegt, geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Aktuelle Polizeinachrichten Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander