Langenhagen

Die Jungen tragen am Oberkörper befestigte Pappschilder mit der Aufschrift „IGS-Schüler für Unicef-Nothilfe“, die Mädchen sind mit einer Sammelbüchse unterwegs. Die Sechstklässler der IGS Langenhagen haben jetzt im City Center Langenhagen Geld für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gesammelt.

Die Initiative dazu ging von Rainer Lohse aus – wie seit mehr als 30 Jahren immer wieder. Der ehemalige IGS-Lehrer, der an der Schule auch den ersten Unicef-Spendenlauf Deutschlands ins Leben gerufen hatte, stellte an seiner früheren Wirkungsstätte sich und sein Engagement für Unicef in der Klasse 6.5 im Unterricht vor. Fünf Schüler meldeten sich freiwillig. „Die Leute wollten auch wissen, wo das Geld hinkommt. Wir haben viele Spenden eingenommen“, erzählt die elfjährige Lina – und schüttelt zum Beweis die Sammeldose, in der es nicht nur mächtig klimpert, sondern auch raschelt. Denn offenbar steckten dort getreu dem Motto von Lohse „Scheine gehen auch“ die Spender auch Papiergeld hinein.

Beschimpfungen kommen auch mal vor

Für Lohse war es wichtig, „dass die Schüler sich auch kritisch mit den Fragen der Leute auseinandersetzen“. Da passt es wie ein dummer Zufall ins Bild, dass Lohse von einer erbosten älteren Frau beschimpft wird. Warum man denn nicht für einheimische Schüler sammle. Lohse antwortet, dass Deutschland ein wohlhabendes Land sei und Unicef sich für Kinder in ärmeren Ländern und Krisenregionen einsetze, in denen der Staat keine Unterstützung leisten könne. Die IGS-Schüler sind zunächst ein wenig verschreckt. Lohse indes nimmt es locker. „Solche Gespräche erlebt man natürlich auch mal.“

Die einmalige Mithilfe der Schüler bildete für ihn den Abschluss von intensiven Aktionswochen. Seit dem 16. November hatte Lohse zusammen mit seiner Frau Petra an der Rolltreppe im CCL-Bestandsbau einen Stand. Das Ehepaar verkaufte dort traditionell seine Gruß- und Weihnachtskarten für das Kinderhilfswerk. Nach fünf Sonnabenden in Folge zu jeweils drei Stunden sowie einem kompletten Wochenende auf dem Langenhagener Weihnachtsmarkt war nun der letzte Tag. „Am Wochenende des vierten Advents macht das keinen Sinn mehr, da kauft niemand mehr Karten“, sagt Lohse.

Mehr als 3000 Euro – wie im Vorjahr

Die Bilanz vom Verkauf im CCL sowie auf dem Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche: 3339 Euro. „Das ist eine gute Zahl und deckt sich mit der Summe, die wir im Vorjahr hatten“, sagt Lohse. Zu seiner Freude ist die Nachfrage nach klassischen Karten weiterhin ungebrochen. „Viele Leute übermitteln eben doch lieber traditionell ihre Grüße zu Weihnachten, statt eine SMS zu schreiben.“ Die Lohses sind Mitglieder der Unicef-Arbeitsgruppe Südheide. Das Geld aus den Kartenverkäufen steckt das Hilfswerk in Projektarbeit, damit werden Neubauten wie Schulen, aber auch für die Wassergewinnung unterstützt. Das Geld aus den Spendenboxen, genau 201 Euro haben die Kinder gesammelt, fließt indes in die Flüchtlingsarbeit.

Von Stephan Hartung