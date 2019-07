Langenhagen

Als Erzählung ein Idyll: Ein knapp Neunjähriger lümmelt sich auf der Wohnzimmercouch. Den kleinen Computer mit fröhlich dudelndem Zeichentrick auf dem Schoß, der Kumpel Eddi dicht an seiner Seite. Das Wohnzimmer akkurat und geschmackvoll eingerichtet. Der zweite Blick aber erzählt eine andere Geschichte. Eddi – so hat Jaydon seine Nahrungspumpe getauft, die sich im schwarzen Rucksack an den Jungen schmiegt. Eddi, so wie das Maskottchen von Hannover 96. Die feine Linie, die sich in diesem Moment mit rosafarbener Füllung aus dem Rucksack heraus unter Jaydons Pullover zieht, hat auch einen Namen. „Turboschlauch“, antwortet Jaydon lachend von der Couch. Wie denn sonst. Blöde Frage.

Jaydons Mutter sitzt nur wenige Meter von ihrem Sohn entfernt am Esstisch und erzählt. Warum sie seit Kurzem im Internet öffentlich Geld sammelt. Warum die erträumte Reise nach Paris und Barcelona kein unmoralischer Luxus ist, wie man ihr seither in den zuweilen wenig sozialen Medien unterstellt. Dass es dieses Kind tatsächlich gibt. Warum ihr Sohn nicht faul ist, wenn er – obwohl er augenscheinlich laufen kann – einen Rollstuhl braucht. Und dass solche Kommentare beim Spaziergang unerträglich wehtun.

Offenbaren bis zur Schmerzgrenze gegen die Vorurteile

Das wie vielte Mal die Geschehnisse der vergangenen Jahre schon über ihre Lippen gekommen sind, mag man kaum fragen. Die routiniert aufgereihten medizinischen Fachbegriffe, die scheinbare Unerschütterlichkeit dieser Mutter lassen eine Menge Momente dieser Art erahnen, in denen sich die junge Frau bis zur Schmerzgrenze offenbaren musste. Man möchte zwischendurch sagen, es reicht jetzt. Nein, reicht es nicht.

Hypoplastisches Linksherzsyndrom (HLHS) ist der Titel der Geschichte, die für die Familie in der 19. Schwangerschaftswoche beginnt. Das ist normalerweise die Zeit für die erste detaillierte Ultraschalluntersuchung des heranwachsenden Herzens im Bauch der Mutter. Bei ihrer ersten Schwangerschaft war dies die Zeit, als aus dem bisherigen rhythmischen Rauschen auf dem Bildschirm des Arztes blaue und rote Schübe wurden. Blau für das sauerstoffreiche, rot für das sauerstoffarme Blut. Normalerweise schaffen diese Bilder bei werdenden Eltern jede Menge Beruhigung. Alles fließt, wo es soll. Für Jaydons Familie hat „normal“ von diesem Tag an ein Ende.

Der knapp neunjährige Jaydon ist mit einem halben Herzen zur Welt gekommen. Seine Familie möchte mit ihm eine besondere Reise unternehmen, solange er dazu noch fit genug ist. Quelle: Rebekka Neander

Klare Entscheidung gegen den Schwangerschaftsabbruch

Das Kind in ihrem Bauch hat nur eine Herzkammer. Die zweite ist nahezu unsichtbar verkümmert. Unheilbar, könnte man sagen. „Lebensverkürzend“ sagt die Mutter – mit der Betonung auf Leben. Rund 200 Kinder entwickeln in Deutschland jedes Jahr diese Fehlbildung. HLHS führt ein Nischendasein selbst unter den Herzfehlern. Und es gilt bis zum letzten Tag der Schwangerschaft als rechtmäßige Indikation für einen Abbruch. Jaydons Mutter lehnt diesen Schritt trotz ausdrücklichem Rat des Gynäkologen ab – und fängt an zu recherchieren.

Denn Kinder mit HLHS können überleben. Wenn sie unmittelbar nach ihrer Geburt ein Medikament erhalten, das den Blutfluss weiterhin ermöglicht. Und wenn sich die Eltern mit ihrem Kind auf einen absehbar schweren Weg begeben. Drei Operationen – benannt nach dem amerikanischen Chirurgen William Norwood – gelten seit den Achtzigerjahren als Rettung auf Zeit. Der erste Eingriff erfolgt am zweiten Tag nach der Geburt, der zweite nach zehn Wochen, die dritte und letzte Operation übersteht Jaydon mit knapp zweieinhalb Jahren. Sowohl für die Geburt als auch die Operationen wählt Jaydons Mutter die Uniklinik in Kiel, deren Herzzentrum bei diesen Eingriffen in Deutschland führend ist.

Eltern recherchieren sogar im Kinofilm mit Teenieschwarm

Wie viel Zeit ihnen bleibt, weiß niemand. Denn die Zahl der mit diesem Herzfehler Heranwachsenden ist sehr gering, der Erfahrungsschatz entsprechend klein. „Viele Mütter tragen das Kind zwar aus, verzichten aber auf das Medikament, sodass das Kind stirbt“, sagt Jaydons Mutter ohne jede hörbare Spur einer Wertung. Und so wählen sie und ihr Lebensgefährte auch vielleicht untypische Quellen, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Den Kinofilm „Dieses bescheuerte Herz“, in dem unlängst der Teenieschwarm Elyas M’Barek als verwöhnter Arztsohn die Betreuung des ebenfalls an HLHS erkrankten, 15-jährigen David übernehmen muss, haben sie zwei-, dreimal gesehen. Dass viele der im Film witzigen Situationen im wirklichen Leben „überhaupt nicht witzig“ sind, hat die Familie entweder am eigenen Leib erfahren müssen – oder hat es sich vom echten David erzählen lassen, mit dem Jaydons Familie inzwischen längst in Kontakt steht.

Nur auf der Leinwand witzig: Szene aus dem Film „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elias M’Barek. Quelle: Constantin

Lange entwickelt sich Jaydons Erkrankung langsam und aushaltbar. „Klar mussten wir Rücksicht nehmen. Aber wir konnten Fußball spielen. Wir konnten Spaß haben. Wir hatten ein mental fittes Kind“, sagt die Mutter. Mit der Betonung auf „konnten“ und „hatten“. Bis März 2018. Ausgerechnet während eines Reha-Aufenthaltes legt sich der Schalter um. Was genau passiert ist, ist bis heute unklar. Eine Thrombose, so viel ist sicher. Was aber die Sauerstoffsättigung im Blut gefährlich sinken lässt, was genau die Belastbarkeit des Kindes quasi vom Fußballplatz direkt in den Rollstuhl führt? Es bleibt ein hilfloses Schulterzucken.

Helfendes Medikament macht alles nur noch schlimmer

Ein gefäßerweiterndes Medikament soll helfen und macht alles nur noch schlimmer. „Wir haben später erfahren, dass das Medikament trotz der fehlenden Zulassung für Kinder HLHS-Patienten durchaus verabreicht wird. Bei den Mädchen funktioniert das wohl auch“, erzählt die Mutter in schmerzender Resignation. „Doch bei unserem Jungen schlug es voll durch in jeder Hinsicht und ununterbrochen. Er hat nur noch geschrien. Und ich konnte nichts dagegen tun.“

Drei Monate geht dieses Martyrium, bis die Ärzte das Medikament absetzen. Seither ist nichts mehr, wie es war. Die ärgsten der unerwünschten Symptome sind zwar verschwunden. Aber Jaydon ist trotzdem nicht mehr derselbe. Das Kurzzeitgedächtnis ist deutlich geschädigt. „Wenn dich dein Kind nachts aufweckt und sich beschwert, du hättest ihm nicht ,Gute Nacht‘ gesagt – was soll ich dann sagen?“ Abends putzen sie an schlechten Tagen bis zu zehnmal hintereinander die Zähne, einfach weil es Jaydon vergessen hat und darauf besteht.

Jaydons großer Traum: Einmal Micky Maus besuchen

Aber Jaydon hat auch Träume. Ihn interessiert vor allem eines: Wo wohnt Micky Maus? Auslöser war ein Besuch von Micky an Jaydons Krankenbett. Als die Show , Disney on Ice‘ in Hannover zu Gast war, waren einige der Figuren in der Medizinischen Hochschule zu Besuch, in der Jaydon gerade lag. „Wir hatten vorher einmal mehr einen ziemlichen Tiefpunkt erreicht“, berichtet seine Mutter. Doch als Micky am Bett stand, war dieses dunkle Tal für den Jungen mit einem Mal überwunden.

Jaydons Traumziel: Das Disneyland bei Paris. Quelle: Archiv

Nun möchte Jaydons Familie ihrem Sohn gerne den großen Traum erfüllen und mit ihm zu Micky ins Disneyland Paris reisen – und anschließend noch ein Stück weiter nach Barcelona. Dafür sammelt die Familie Spenden – denn die Kosten dafür summieren sich auf rund 17.000 Euro, weil die Reise nur mit einem Auto, entsprechenden Zwischenstopps und in Begleitung einer Pflegekraft durchzuführen ist.

Angst frisst sich in die Seelen der Familie

Die Angst, der Sohn könne seine Familie eines Tages nicht mehr erkennen, hat sich tief in die Seelen gefressen. Seit einigen Monaten verweigert Jaydon jegliches Essen und Trinken, die Medikamente sowieso. Eddi und den Turboschlauch aber duldet er. Ob man Freunde einladen oder überhaupt das Haus verlassen kann, hängt von Jaydons mentaler Tagesform ab. „Wir können Blackouts und Ausbrüche nicht vorhersehen.“ Der Schreck, als der Junge vor Kurzem aus dem Nichts heraus mit dem Rollstuhl Gas gab und auf eine belebte Straße zusteuerte, steckt den Eltern noch hörbar in den Knochen. „Wir sind einfach nur noch gerannt.“

„Die Zeit ist unser ärgster Feind“

Antrags- und Widerspruchskämpfe mit Kostenträgern, ein schrumpfender Freundeskreis, eigene gesundheitliche Tiefschläge und die quälende Ungewissheit – der Alltag ist für die Familie kraftraubend. Hinzu kommt eine Liste von Begleiterscheinungen des Herzfehlers: Durch den Überdruck in der Hohlvene leidet Jaydon unter verschiedenen Stoffwechselproblemen, die sich auf diverse Organe durchschlagen. Eine Transplantation nur des Herzens wäre für den Jungen deshalb keine Lösung. „Es müssten schon Leber, Lunge und Herz sein“, sagt seine Mutter, für die ein simpler Entlassungsbrief des Krankenhauses vor wenigen Tagen ein erneuter unvermuteter Rückschlag war. „Mentale Retardierung“, geistige Rückentwicklung, steht darauf als Diagnose. Dagegen will sie angehen. Andernfalls wäre Jaydon für Spenderorgane nicht mehr zugelassen. „Die Zeit“, sagt seine Mutter, „ist unser ärgster Feind.“

Von Rebekka Neander