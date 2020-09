Langenhagen

Mit einem gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 13. September, feiern die Kirchengemeinden Emmaus und St. Paulus das zehnjährige Bestehen ihres Familienzentrums Emma und Paul.

Das Team um Pastorin Sabine Behrens, Pastor Frank Foerster, Diakonin Annika Kruse und Nina Landers, die neue Koordinatorin, laden für 11 Uhr zu einem Familiengottesdienst in die Emmauskirche am Sonnenweg 17 ein. Die Gemeinden, die beiden Kindergärten und alle Mitwirkenden sagen damit „Herzlichen Glückwunsch“. In der St.-Paulus-Kirche wird dann kein Gottesdienst gefeiert.

Prägend waren die Koordinatorinnen

Vor zehn Jahren wurde eine Vision konkret: Familien im Ortsteil zu unterstützen. Mit viel Engagement und Liebe wuchs das Familienzentrum heran, das in beiden Kirchengemeinden beheimatet ist. Immer mehr Angebote und neue Gesichter kamen hinzu. Prägend waren die Koordinatorinnen Melanie Lüschen, Nianca Norberg, Anke Kappler, Pauline Stasch, Kruse und Landers. Sie alle, dazu das Caféteam an der Hindenburgstraße 85 und viele Honorarkräfte, die Kurse und Veranstaltungen leiten, geben dem Familienzentrum ein Gesicht.

Von Frank Walter