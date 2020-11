Langenhagen

„Für viele Eltern wird es dieses Jahr finanziell besonders knapp“, sagt Nina Landers, Koordinatorin des Langenhagener Familienzentrums Emma und Paul. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten viele ihre Arbeitsplätze verloren oder mussten über mehrere Monate in Kurzarbeit gehen. Für das Weihnachtsfest bedeute das in der Folge auch etwa fehlende Geschenke unter dem Baum, so Landers. Dem wolle das kirchliche Familienzentrum mit einer Spielzeugspendenaktion entgegenwirken.

Zwei Termine für die Spende von Spielzeug

„Am Weihnachtsabend wünschen wir uns leuchtende Kinderaugen“, sagt Landers. Am Dienstag, 1. Dezember, und Donnerstag, 3. Dezember, können Spender jeweils von 16 bis 18 Uhr intaktes Spielzeug in der Emmausgemeinde, Sonnenweg 17, in Langenhagen abgeben. Alle Spielzeugspenden werden anschließend überprüft und gesäubert. Bedürftige Familien können am Sonnabend, 5. Dezember, in der Emmausgemeinde und eine Woche später am Sonnabend, 12. Dezember, in der St.-Paulus-Kirchengemeinde, Hindenburgstraße 85, das Spielzeug abholen. „Wer sich bei uns anmeldet, bekommt ein 15-minütiges Zeitfenster zwischen 10 und 12 Uhr, um zwei Geschenke pro Kind auszusuchen“, erklärt Landers das Prozedere.

Anzeige

Bedürftigkeit wird nicht überprüft

Die Bedürftigkeit der einzelnen Familien werde nicht überprüft, sagt Diakonin Annika Kruse. „Schicksale sind komplex und lassen sich nicht immer behördlich festhalten. Wir wollen der Weihnachtsfreude nicht im Weg stehen“, sagt sie. Interessierte können sich per E-Mail an familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de zur Terminabsprache oder bei Fragen melden.

Lesen Sie auch

Von Leona Passgang