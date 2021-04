Langenhagen

Das Langenhagener Familienzentrum Emma und Paul möchte Schülern bei den Hausaufgaben helfen. Dazu wird eigens ein Platz im evangelischen Gemeindezentrum am Sonnenweg namens „Lern-Raum“ eingerichtet. Doch damit dort auch geholfen werden kann, werden Ehrenamtliche gesucht.

„Da noch nicht abzusehen ist, wann eine Rückkehr zum regulären Unterricht in den Schulen möglich ist, bieten wir Schülern und Schülerinnen einen Platz zum Lernen mit der Möglichkeit, unsere Laptops und das WLAN im Gemeindehaus der Emmaus-Kirchengemeinde zu nutzen“, sagt Diakonin Annika Kruse.

Lernhilfe gibt es an zwei Tagen in der Woche

Montags zwischen 10 und 12 Uhr und mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr haben bis zu fünf Kinder die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen, und werden beim Lernen begleitet, wenn sie das möchten. Dabei gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Es werden für alle Anwesenden FFP2-Masken gestellt.

„Die Ehrenamtlichen erhalten vom Familienzentrum eine Aufwandsentschädigung“, stellt Kruse in Aussicht. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Interessierte melden, damit wir sobald wie möglich starten können.“ Anmeldungen nimmt die Diakonin per E-Mail an annika.kruse@evlka.de entgegen.

Von Sven Warnecke