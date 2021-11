Langenhagen

Lange Zeit galt die Walsroder Straße als Problemzone im Norden der Stadt. In vielen Läden kamen und gingen die Geschäftsleute. Das ist heute anders. Einerseits hatte die Rathausverwaltung in diesem Bereich das Programm zur Stadtteilsanierung umsetzt. Andererseits entdeckten Kaufleute diesen Standort neu. So öffnete vor zwei Jahren der Edeka-Betreiber Cramer ein Einkaufscenter auf dem ehemaligen Norta-Gelände. Die aktuellste Neuerung zwischen Bahnhofstraße und Reuterdamm ist ein spanisches Feinkostgeschäft.

„Wir sehen es als Wirtschaftsförderung gern, wenn in diesem Bereich der Walsroder Straße Leben reinkommt und die Kaufkraft gestärkt wird“, sagt Jens Monsen. Der Leiter der Abteilung Wirtschaftsförderung findet auch, „dass sich die Walsroder Straße gut entwickelt hat“. Dazu trägt nun auch das neue und rund 400 Quadratmeter große Geschäft namens „Feinkost Lorenzo“ bei, in dem sich früher Spielhalle und Möbelhaus befanden.

Lorenzo eröffnet ein Feinkostgeschäft an der Walsroder Straße. Quelle: Stephan Hartung

Inhaber und Betreiber ist die Familie Romero Demir. Beim Namen „Lorenzo“ werden viele Langenhagener hellhörig werden: Denn in Godshorn gibt es seit elf Jahren das gleichnamige und von der Familie betriebene Restaurant. „Lorenzo ist mein Onkel. Er hat die Tapas Bar damals in Godshorn eröffnet“, berichtet Juniorchefin Maria Romero. Eröffnet wird das Geschäft für spanische Lebensmittel am Sonnabend, 6. November. Zudem können sich Kunden dort auch Getränke und kalte Speisen servieren lassen.

Familie hat nun zusätzliches Standbein

Vor vier Monaten begannen die Umbauarbeiten an der Walsroder Straße, berichtet Romero. An Konzept und Umsetzung sei ihr Stiefvater Adem Demir federführend beteiligt gewesen. Sie ist sich sicher, dass der Standort ihrem Unternehmen gut zu Gesicht stehe – allein wegen der zentralen Lage. Neben dem Restaurant sowie dem Vertrieb eigener Feinkostprodukte sei das Geschäft im Zentrum der Stadt ein „drittes Standbein“.

Von Stephan Hartung