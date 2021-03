Godshorn

Bei rund 130 Einsätzen pro Jahr wird die Ortsfeuerwehr Godshorn rechnerisch etwa alle drei Tage alarmiert. Am Donnerstag waren es jedoch gleich drei Einsätze an einem Tag. „Das kommt eher selten vor, dass wir der Polizei über einen Zaun helfen müssen“, kommentierte der Godshorner Feuerwehrsprecher Florian Runge den ersten Einsatz des Tages.

Um 4.12 Uhr hatten die Ordnungshüter die ehrenamtlichen Brandbekämpfer um Amtshilfe gebeten – oder besser gesagt um deren Steckleiter nachgesucht. Auf einem Firmengrundstück an der Brandenburger Straße war aus unbekannter Ursache der Einbruchsalarm losgegangen. Der Absuche durch die Polizei stand jedoch der zum Überklettern zu hohe Zaun im Wege. Die Feuerwehr konnte mit ihrer Leiter helfen.

Vermeintlich hilflose Person

Um 18.43 Uhr folgte der zweite Einsatz für die Godshorner Feuerwehrleute. Diesmal galt es, auf der Straße Am Lienkamp einen breitgefahrenen Ölfleck zu beseitigen. Dieser Einsatz nahm ebenso einen guten Verlauf wie die dritte Alarmierung des Tages, die um 20.42 Uhr erfolgte. An der Straße Am Kielenkamp hatte eine ältere Frau den Knopf ihres Hausnotrufs gedrückt und dann auf den folgenden Anruf bei ihr nicht reagiert. Die Feuerwehr rückte zur vermeintlich hilflosen Person aus, musste dann aber doch nicht tätig werden: Die Frau hatte den Knopf versehentlich berührt und den Anruf dann schlicht überhört.

Von Frank Walter