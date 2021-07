Kaltenweide

Normalerweise treffen sich Feuerwehrleute bei der Jahresversammlung zwischen Dezember und Februar. Doch die Corona-Pandemie hat vieles im Terminkalender durcheinandergebracht. Nicht nur das. Diese Zeit habe die Feuerwehr erheblich gefordert, sagt Kaltenweides Ortsbrandmeister Uwe Glaser.

Bei der Sitzung ausnahmsweise mitten im Sommer ließ er daran keinen Zweifel. Denn ein regulärer Übungsdienst sei nicht möglich gewesen. Die Feuerwehr habe nach Angaben Glasers aber aus der Not eine Tugend gemacht – und notwendige Ausbildung in digitaler Form angeboten. Erst später mit den ersten Lockerungen konnte nach Vorgaben des Innenministeriums wieder geübt werden: in getrennten Gruppen und mit viel Abstand.

Im vergangenen Jahr rückte die Kaltenweider Feuerwehr zu 51 Einsätzen aus – ein leicht rückläufiger Trend, der möglicherweise auch der Corona-Pandemie und dem verhängten Lockdown geschuldet war. Neben 23 Alarmierungen zur Brandbekämpfung wurden zwei Gefahrguteinsätze und 24 technischen Hilfeleistungen, beispielsweise nach Unfällen auf der Autobahn, abgearbeitet.

Uwe Tews ist seit 40 Jahren aktiv bei der Feuerwehr dabei

Doch das vergangene Jahr hatte noch mehr positive Nachrichten: Neben Dennis Carlini wurde als neue Feuerwehrfrau Annika Klindworth aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen. Bei der Versammlung wurden Lutz Ressmeyer und Jonas Planke zum Oberfeuerwehrmann, Gero Tospann und Felix Dankowsky zum Hauptfeuerwehrmann und Tobias Dahnke zum Löschmeister befördert.

Das Niedersächsische Ehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Georg Lührs und Karola Grabowsky. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurde Uwe Tews geehrt. Für besonderes Engagement bedankte sich die Feuerwehr bei Louis Wenzel, Jonas Planke, Christian Lange, Daniel Ludwig und Lisa Knölke.

Von Sven Warnecke