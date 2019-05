Kaltenweide

Auslaufendes Öl haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaltenweide am Sonnabendnachmittag abgestreut.

Die Ortsfeuerwehr wurde nach Angaben von Sprecher Felix Dankowsky um 15.50 Uhr zum Kiebitzkrug gerufen. Auf der Weiherfeldalleee in Höhe der Autobahnmeisterei hatte eine Autofahrerin ihren Wagen geparkt. Zuvor war die 58-Jährige mit ihrem Mazda auf der A352 unterwegs. Dort bemerkte sie nach Auskunft Dankowskys, dass ihr Fahrzeug an Leistung verlor und weißer Qualm aufstieg. Die Frau verließ daraufhin die Autobahn. „Durch einen Defekt am Motor trat Öl aus“, sagt Dankowsky. Neun Einsatzkräfte waren neben der Polizei unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Florian Köpke mit einem Fahrzeug vor Ort und streuten das Öl mit einem Sack Bindemittel ab. Auch die Der Wagen musste anschließend abgeschleppt werden.

Von Julia Gödde-Polley