Kaltenweide

Um ihren Ehrenbrandmeister Robert Ahrens trauert die Freiwillige Feuerwehr Kaltenweide – noch vor zwei Jahren erhielt er die besondere Auszeichnung für 75-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Nun starb der Kaltenweider im Alter von 92 Jahren.

Im Kriegsjahr 1942 trat der spätere Baustoffhändler in die Feuerwehr ein, mit dem Kriegsende wurde in Niedersachsen und damit auch in Kaltenweide – damals noch selbstständige Gemeinde – das Feuerlöschwesen neu aufgestellt und Robert Ahrens übernahm das Amt des stellvertretenden Gemeindebrandmeister. 1955 rückte er an die Spitze der Feuerwehr und wurde zum Gemeindebrandmeister gewählt. Ein Vierteljahrhundert wirkte er in diesem Amt ehrenamtlich und wurde schließlich 1972 zum stellvertretenden Unterkreisbrandmeister des Unterkreises 1 gewählt, einem Vorläufer der heutigen Brandschutzabschnitte.

In Ahrens’ Amtszeit fiel die Motorisierung der Feuerwehr, die er maßgeblich vorantrieb. Sie begann mit der Beschaffung eines selbst ausgebauten gebrauchten Klein-Lastwagens als Zugfahrzeug des Tragkraftspritzenanhängers und setzte sich fort mit der Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs LF 8. Zum Fuhrpark gehörten letztlich auch ein gebrauchtes Tanklöschfahrzeugs, um die seinerzeit grassierenden Moorbrände wirkungsvoll bekämpfen zu können, und die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens. Aber auch die Ausbildung der Mitglieder hatte hohe Priorität, um wachsende Aufgaben bewältigen zu können.

Robert Ahrens trieb Bau des Feuerwehrhauses voran

„Ein Meilenstein war auch die Einweihung des Feuerwehrhauses 1970 am heutigen Standort, nachdem der ursprüngliche Platz für den Bau der neuen Schule benötigt wurde“, sagt Michael Dankowsky von der Feuerwehr und fügt hinzu, das Gebäude habe für die damalige Zeit eine bemerkenswerte Größe gehabt. „Als Ortsbrandmeister war Robert Ahrens sicherlich sehr gefordert bei der Planung, aber auch, um diese Anschaffungen in den politischen Gremien der Gemeinde Kaltenweide durchzusetzen“, sagt Dankowsky.

Seinen Angaben zufolge war der Ehrenbrandmeister, der 1980 für seine Verdienste das Feuerwehrehrenkreuz in Gold erhielt und die Ehrenwürde zwei Jahre später verliehen bekam, bis zuletzt bei Dienstversammlungen und Veranstaltungen präsent und an den aktuellen Themen sehr interessiert. Angesichts der Verdienste und der jahrelangen Treue behalten die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Kaltenweider den Verstorbenen in würdevoller Erinnerung behalten, ihre Gedanken gehören jetzt auch der hinterbliebenen Ehefrau und den beiden Söhnen.

Von Antje Bismark