Krähenwinkels Ortsbrandmeister Kai Jüttner, wie auch die gesamte Feuerwehr, befürworten das neue gemeinsame Gerätehaus mit der Feuerwehr Kaltenweide auf der Dreiecksfläche am Ende der Walsroder Straße. Er sprach sich bei der Jahresversammlung am Freitagabend im rappelvollen Dorfgemeinschaftshaus nochmals für diesen Standort aus.

Laut Jüttner können die Feuerwehren auf diesem Areal gute und auch bessere Arbeit leisten. Gleichwohl zweifelte der Ortsbrandmeister die Fachkompetenz des Langenhagener Rates an, der im vergangenen Jahr für reichlich Unmut und hitzige Debatten gesorgt hatte. „Für uns ist es schwierig gewesen, bei den Sitzungen zu sprechen“, sagte Jüttner. „Es wäre besser gewesen, vorher mit uns zu debattieren.“

Das Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel ist bei der Jahresversammlung der Feuerwehr rappelvoll. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Kritik konnte Ratsmitglied und SPD-Fraktionsvorsitzender Marc Köhler nicht teilen. Es seien nur kleine Gruppen – BBL und Grüne – gewesen, die das Vorhaben infrage gestellt hätten, sagte er in seinem Grußwort. „Pauschale Kritik am Rat ist nicht in Ordnung.“

Stadtbrandmeister schaut nach vorne

Mit der langwierigen Diskussion rund um das neue Gerätehaus für die Feuerwehren Kaltenweide und Krähenwinkel befasste sich auch Stadtbrandmeister Arne Boy. Seiner Ansicht nach bringe es die Feuerwehr nicht weiter, Dinge anzusprechen, die nicht rundliefen. Der Stadtbrandmeister konzentrierte sich in seiner Rede auf das Positive und schaute nach vorn, auf das, „was wir geschafft haben“.

Planungssicherheit ist gegeben

Damit meinte Boy auch die Planungssicherheit für das Gerätehaus. Der Rat hatte am 9. Dezember das Raumprogramm für die Doppelwache beschlossen. Die Baukosten liegen nach derzeitigen Schätzungen bei 11,3 Millionen Euro – bei möglichen Schwankungen von bis zu 40 Prozent.

Die Querelen um das gemeinsame Gerätehaus der Krähenwinkeler und Kaltenweider Feuerwehren thematisierte auch Bürgermeister Mirko Heuer. „Die Doppelwache als ein überdimensionales Vereinsheim zu bezeichnen, ist beschämend.“ Er betonte, das Raumprogramm sei beschlossen. Kinder, Aktive und DLRG bekämen Platz – und es gebe Luft nach oben.

Der Bürgermeister mahnte, der Stadt gehe es finanziell nicht mehr so gut, gleichwohl sei für alle Themen eine Lösung gefunden worden. Die Diskussion um angemessene Ausstattung der Feuerwehren, die Ratsmitglieder für unangemessen hielten, hätten nicht sein dürfen. Der Bürgermeister teilte die Auffassung von Boy: „Nicht reflektieren, sondern nach vorn schauen.“

Zellerie-Platz soll entlastet werden

Anstoß für die Planungen der Doppelwache war, den überfüllten Zellerie-Platz in Kaltenweide zu entlasten. Seit Jahren parken Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Kinder unerlaubt vor dem Feuerwehrhaus und blockieren dabei die Tore. Trotz permanenter Aufforderungen seitens der Feuerwehr, der Grundschule und des Kindergartens, die Garagen frei zu halten, ignorieren die Fahrer die Bitte.

Ortsbrandmeister und Stellvertreter für weitere sechs Jahre gewählt

Für Kontinuität sorgten indes die Wahlen. Das bisherige Duo an der Spitze der Feuerwehr Krähenwinkel, Ortsbrandmeister Jüttner und sein Stellvertreter Edgar Schmidt-Nordmeier, wurden für weitere sechs Jahre einstimmig in ihren Ämter bestätigt.

Stadtbrandmeister Arne Boy (links) und Abschnittsleiter Volker Kluth (rechts) befördern und ehren Richard Hoops (von links), Markus Bock, Katharina Wara, Dirk Winter und Frank Decker. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

