Langenhagen

Anwohner aus dem Blumenweg in Krähenwinkel haben am frühen Freitagmorgen um 5.48 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil ein Teil einer Hecke und Kompost gebrannt haben. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sie das Feuer bereits eindämmen. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand endgültig zu löschen. Die Ehrenamtlichen der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel zogen zudem den Kompost auseinander und kontrollierten den Bereich zur Sicherheit mit einer Wärmebildkamera.

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen rückte am Donnerstagabend um 21.32 Uhr in die Schönefelder Straße aus. Die Polizei hatte um Unterstützung gebeten. Die Beamten brauchten für einen Einsatz eine Leiter. Ein weiterer Alarm war am Morgen um 7.37 Uhr eingegangen. An der Konrad-Adenauer-Straße hatte eine Brandmeldeanalge ausgelöst. Die Feuerwehrkräfte mussten jedoch nicht eingreifen. Ein technischer Defekt war die Ursache.

Von Julia Gödde-Polley