Engelbostel-Schulenburg

Der Nikolaus hat auch in der Stadt Langenhagen gehalten. In Engelbostel und Schulenburg hat der Mann im roten Mantel die Feuerwehren um Hilfe gebeten: In Zeiten der Corona-Pandemie braucht er die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die ja schließlich auch rote Fahrzeuge hätten, meint Rudolf Schweidler, Sprecher der Feuerwehr Engelbostel, mit einem Augenzwinkern.

„Selbstverständlich sagten die Brandschützer dem Nikolaus ihre Hilfe sofort zu“, heißt es von Schweidler weiter – um die Kinder zu besuchen und ihnen eine Freude zu machen. Denn in diesem Jahr seien die Aktivitäten wegen der Pandemie für alle Abteilungen der Feuerwehr stark eingeschränkt, besonders die der Jugend-und Kinderfeuerwehr.

Feuerwehr rückt am 6. Dezember zu etwas anderem Einsatz aus

Aus diesem Grund unterstützen die Feuerwehren Engelbostel und Schulenburg, der Förderverein der Feuerwehr sowie viele Sponsoren die Aktion vom Nikolaus. Sie wollen gemeinsam am 6. Dezember den Kindern eine süße Freude bereiten. Eltern, die daran teilnehmen wollen, können sich dazu per E-Mail an nikolaus-engelbostel@gmx.de anmelden. Dabei müssen Name und Anschrift des Kindes genannt werden. „Die Daten der Anmeldungen werden nach Abschluss der Aktion unverzüglich gelöscht“, versichert Schweidler.

Es gehe um so wichtige Informationen, wo der Feuerwehr-Nikolaus denn die kleinen Überraschungen abstellen beziehungsweise unter Einhaltung der geforderten Abstände übergeben kann. Die Tour beginnt am Sonntag, 6. Dezember, ab 15.30 Uhr. Falls dann ein echter Einsatz dazwischenkommen sollte, werden die Ehrenamtlichen die Tour danach später einfach fortsetzen, betont Schweidler auf Anfrage. Die Aktion ist ausschließlich Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren aus Engelbostel und Schulenburg vorbehalten, sagt der Feuerwehrsprecher. Berücksichtigt werden alle bis zum 2. Dezember eingehenden E-Mails.

Von Sven Warnecke