Langenhagen

Ein angebranntes Essen hat die Ortsfeuerwehr Langenhagen auf den Plan gerufen. Alarmiert wurden die Retter am Sonnabend um 19.24 Uhr. In einer Wohnung an der Bahnhofstraße hatte ein Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, die Räume waren leicht verraucht. Die Einsatzkräfte kontrollierten und lüfteten die Wohnung. Insgesamt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz. Für die Ortsfeuerwehr Langenhagen war es bereits der 79. Einsatz im noch jungen Jahr.

Von Frank Walter