Langenhagen

Wenn wie unlängst in Manhatten der Strom ausfällt, lesen sich Geschichten von kurzfristig auf die Straße verlegten Musical-Vorführungen wie lustige Anekdoten. Wer zu Hause aber von lebenserhaltenden Geräten abhängig ist, für den ist in einem solchen Moment jeder Spaß vorbei. Zuletzt mussten dies Menschen in der Wedemark über Stunden erleben. Die Feuerwehr Langenhagen rüstet sich jetzt deshalb mit Notstromaggregaten aus, um sowohl in der Kernstadt als auch in den umliegenden Dörfern innerhalb der nächsten zwei Jahre zumindest jeweils einen garantiert stromgeführten Anlaufpunkt bereitstellen zu können. Den Auftakt hat jetzt die Feuerwehr Krähenwinkel gemacht.

Notstromaggregat speist sich am Gerätehaus ein

Kern dieses „Leuchtturm-Projektes“ ist ein Notstromaggregat sowie eine Einspeisemöglichkeit direkt am Gerätehaus. „Damit können wir das Gerätehaus garantiert mit Strom versorgen“, sagt Feuerwehrsprecher Stephan Bommert und meint damit: nutzbare Sanitäranlagen, eine Küche zur Bewirtschaftung sowie beheizte Aufenthaltsräume. Diese sollen sicherstellen, dass zunächst die Einsatzkräfte eine garantierte Stromversorgung haben.

Zur Galerie Die Feuerwehr Langenhagen schafft Notstromaggregate an, um sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortsteilen für einen Stromausfall gerüstet zu sein.

Daneben können die Gerätehäuser auch als Anlaufstelle für Hilfebedürftige dienen, die sich alleine zu Hause nicht versorgen können. „Das gilt beispielsweise auch für die Versorgung von Heim-Beatmungsgeräten, deren Not-Akku nur eine begrenzte Lebensbedauer besitzt“, sagt Bommert. Alle fünf Gerätehäuser der Feuerwehr hat die Stadt inzwischen mit der nötigen Einspeise-Dose nachgerüstet. Das erste Aggregat samt Abrollbehälter im Wert von rund 70.000 Euro steht jetzt in einer Garage am Gerätehaus in Krähenwinkel.

Alle Standorte erhalten neues Gerät bis 2021

Innerhalb der kommenden zwei Jahre erhalten auch die Standorte am Stadtweg in Engelbostel sowie an der Konrad-Adenauer-Straße in der Kernstadt ein entsprechendes Gerät. Auch Godshorn und Kaltenweide werden damit ausgestattet. Für die größeren Aufenthaltsräume aber bedarf es dort erst der bereits geplanten Neubauten, sagt Stadtbrandmeister Arne Boy. „Natürlich hätten wir auch in Godshorn beispielsweise mindestens eine beheizbare Fahrzeughalle, um sich aufzuhalten“, sagt Bommert. „Duschen aber könnten wir dort nicht anbieten.“ Aktuell laufen die Planungen für den Neubau in Godshorn an der Kreuzung Langenhagener/ Hermannsburger Straße sowie für das neue gemeinsame Gerätehaus Kaltenweide/ Krähenwinkel auf der sogenannten Dreiecksfläche am Nordende der Walsroder Straße. „ Godshorn liegt bei den Planungen leicht vorne“, sagt Boy.

Abseits der Feuerwehrgebäude kann ein solches Notstromaggregat künftig nur an der Mensa des Schulzentrums in der Kernstadt angeschlossen werden, sagt Boy. „Dafür benötigen wir noch ein Wechselträgerfahrzeug.“ Mit dessen Anschaffung sei die Stadt allerdings bereits beschäftigt. Ob es auch an den geplanten Schulneubauten vergleichbare Andockmöglichkeiten geben wird, um bei einem längeren Stromausfall beispielsweise auch die neue Mensa am Gymnasium an der Neuen Bult versorgen zu können, ist offen. Für derlei Fragen, so heißt es im Rathaus, sei es angesichts des Planungsstandes der Schulneubauten noch zu früh. „Da müssen wir uns mit der Feuerwehr abstimmen, welche Stellen sich für einen größeren Katastrophenfall eignen würden“, sagt Baudezernent Carsten Hettwer. Aktuell gibt es in der Stadt nur an sehr wenigen Stellen bereits integrierte Notstromaggregate. Dazu zählt unter anderem das Rathaus selbst.

Bevölkerung muss sich trotzdem für den Notfall ausrüsten

Gleichwohl sieht die Feuerwehr die Bevölkerung durchaus in der Pflicht, sich mit den nötigsten Utensilien für den Notfall selbst zu versorgen, sagt Feuerwehrsprecher Bommert. „Wer selbständig ist, sollte selbst dafür sorgen, dass man immer ausreichend Dauer-Lebensmittel oder auch Kerzen im Haus hat.“

Das sind die vier Stufen eines Stromausfalls Die Einsatzkräfte unterscheiden vier verschiedene Stufen eines Stromausfalls. Stufe I ist ein Stromausfall bis zu zehn Minuten, Stufe II bis zu 60 Minuten sowie Stufe III mit bis zu vier Stunden. Alles, was darüber liegt, ist Stufe IV. Bei einem Stromausfall der Stufe I werden im Normalfall lediglich die Führungskräfte der Feuerwehr informiert. Ab Stufe II besetzen die Ortsfeuerwehren alle fünf Feuerwehrhäuser mit mindestens drei Einsatzkräften. Die Standorte dienen dann als Anlaufpunkt für Informations- oder Hilfesuchende. Insbesondere, so Feuerwehrsprecher Stephan Bommert, können Bürger die Gerätehäuser als Notrufmeldestellen nutzen, falls beispielsweise die eigenen Telefone nicht mehr genutzt werden können. Die vollständige Einsatzbereitschaft stellen die Ortsfeuerwehren ab Stufe III her. Damit stellen sie eine schnellstmögliche Reaktion auf mögliche Einsatzlagen sicher. Neben den normalen Aufgaben der Gefahrenabwehr müsse die Feuerwehr im Falle eines Stromausfalls mit situationsbedingten Notfällen (Ausfall von medizinischen Geräten im Rahmen der häuslichen Pflege, steckengebliebene Fahrstühle mit eingeschlossenen Personen, Probleme mit Klima- und Belüftungsanlagen oder Störungen elektronischer Zugangseinrichtungen) rechnen. Bei einem Stromausfall der Stufe III übernimmt der Stab der Stadtfeuerwehr Langenhagen die Alarmierung der Ortsfeuerwehren aus ihren Feuerwehrhäusern. Bei einem Stromausfall der Stufe IV entscheiden die Verantwortlichen im Einzelfall, ob Katastrophenalarm ausgelöst wird.

Von Rebekka Neander