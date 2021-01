Godshorn

Mit schweren Verletzungen ist ein 57 Jahre alter Autofahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zuvor hatte ihn die Feuerwehr aus dem Wagen befreien müssen.

Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei hatte der Langenhagener am Freitag gegen 16 Uhr auf der Berliner Allee sowie der Straße Am Moore in Godshorn mit seinem VW Polo zunächst mehrmals den Bordstein touchiert und war in Schlangenlinien gefahren. Das hatten auch Passanten beobachtet. Als der Fahrer in einer Rechtskurve dann die Kontrolle über seinen VW verlor, kippte das Auto in Höhe des ehemaligen Hallenfreibads seitlich in den Straßengraben. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Auto liegt seitlich in Wassergraben

Die Feuerwehren aus Godshorn, Engelbostel und Langenhagen rückten aus. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert steckte der Wagen etwa kniehoch im mit Wasser gefüllten Graben. „Der Autofahrer lag mehr oder weniger in seinem Fahrzeug“, berichtete der Sprecher. „Er war zu keiner Zeit eingeklemmt. Jedoch konnte er sich nicht eigenständig befreien.“ Wegen des Wassers in dem Graben musste die Feuerwehr zunächst mit einer Rettungsplattform einen sicheren Zugang zum Auto schaffen, berichtet Bommert.

Polizisten bemerken Alkoholfahne bei dem Fahrer

Die Polizeibeamten bemerkten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 57-Jährigen und ordneten daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus an. Das Ergebnis stand am Sonntag noch nicht fest. Der Führerschein des Langenhageners wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Auto wurde bei dem Unfall nur leicht demoliert, musste aber abgeschleppt werden. Eine Polizeisprecherin beziffert den Schaden mit etwa 1000 Euro. Das Gewässer wurde nicht verunreinigt.

Von Sven Warnecke