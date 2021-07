Langenhagen

Die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel sind am Dienstag, 13. Juli, wegen eines Schlangenalarms ins Langenhagener Zentrum ausgerückt. Der Notruf ging um 14.45 Uhr ein, berichtete Ortsbrandmeister Kai Jüttner im Anschluss an den Einsatz .

Eingefangen und wieder ausgesetzt

Beim Fressen gestört: Die Ringelnatter ließ trotz der Umsetzungsaktion der Feuerwehr nicht von ihrer Beute ab. Quelle: Kai Jüttner (Feuerwehr)

Als die Spezialisten sich in dem Garten an der Horner Straße umschauten, entdeckten sie das gut 80 Zentimeter lange Reptil und konnten es rasch als für den Menschen völlig ungefährliche heimische Ringelnatter ausmachen. Und die Schlange hatte fette Beute gemacht: in ihrem Maul steckte eine mächtige Kröte. Die Feuerwehr fing die Ringelnatter ein, brachte sie anschließend zurück in die freie Natur und setzte sie in der Feldmark wieder aus.

Von Sven Warnecke