Langenhagen Langenhagen - Feuerwehr löscht Böschungsbrand am Bahndamm Aus unbekannter Ursache hat die Böschung am Bahndamm der Karl-Kellner-Straße am Sonnabend Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte die Flammen innerhalb weniger Minuten löschen.

