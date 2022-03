Langenhagen

Am Sonntag gegen 4.30 Uhr ist die Feuerwehr Langenhagen zu einem Dachstuhlbrand an die Sauerbruchstraße ausgerückt. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christian Hasse konnten sich die Bewohner des Einfamilienhauses – eine 82-jährige Frau und deren 55-jähriger Sohn – bereits in Sicherheit bringen, ehe die Feuerwehr eintraf.

Vor Ort bestätigte sich der Dachstuhlbrand nicht, stattdessen gab es in einem Zimmer im Obergeschoss ein Feuer. Die Einsatzkräfte löschten es, ohne dass es sich auf weitere Räume ausbreiten konnte. Das Obergeschoss ist derzeit nicht bewohnbar.

Bewohner leistet Widerstand

Unterdessen wird gegen den 55-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Mann habe nach Angaben der Polizei den Brandort verlassen wollen. Nach Aufforderung der Beamten habe er sich geweigert zurückzugehen und Widerstand geleistet. Da davon auszugehen ist, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Die Schadenshöhe und die Brandursache sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht bekannt. Die Einsatzkräfte rückten nach gut zwei Stunden wieder ab.