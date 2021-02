Langenhagen

Nächtlicher Feuerwehreinsatz am Reuterdamm: Der Löschzug der Ortsfeuerwehr Langenhagen ist in der Nacht zu Sonnabend um 2.52 Uhr zu einem Kellerbrand am Reuterdamm alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie gegangen.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte den vollständig verqualmten Kellerbereich zügig betreten und den Brand mit einem C-Rohr bekämpfen. Anschließend wurde der Bereich belüftet. Unter der Einsatzleitung von Zugführer Karsten Platz waren 28 Einsatzkräfte gut eine Stunde im Einsatz. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Von Frank Walter