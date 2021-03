Schulenburg

Kinder aufgepasst: Die Ortsfeuerwehr Schulenburg startet wieder eine Aktion für Kinder aus dem Dorf. Motiviert wurden die Ehrenamtlichen von ihrer erfolgreichen Nikolaus-Aktion, die nach Auskunft von Schulenburgs Ortsbrandmeister Jens Koch rege angenommen worden war.

Nun soll es einen „Osterfeuerwehrexpress“ geben, der die Kinder aus Schulenburg besucht. Einzige Bedingung: Die Kinder müssen ein Bild oder eine Bastelei zum Motto „Der Osterhase bei der Feuerwehr“ kreieren. „Die 50 besten Exemplare bekommen dann am Karfreitag im Laufes des Tages Besuch“, kündigt der Feuerwehrchef an, der nach eigenem Bekunden gespannt auf die Einsendungen ist.

Und so kann teilgenommen werden: Die Bilder müssen mit Nennung des Namens und der Adresse bis zum 28. März per E-Mail an Osterhase@ffw-schulenburg.de geschickt werden. Anschließend setzt sich eine Jury mit den Einsendungen auseinander. „Die Ortsfeuerwehr Schulenburg freut sich über eine rege Beteiligung“, wirbt Koch.

Von Sven Warnecke