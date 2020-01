Langenhagen/Godshorn/Krähenwinkel

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Freitagabend gegen 23.10 Uhr zu einem Einsatz an die Ecke Ehlersstraße/ Karl-Kellner-Straße gerufen worden. Dort mussten die Ehrenamtlichen eine Ölspur beseitigen.

Nach Auskunft eines Sprechers der Langenhagener Polizei hatte sich zuvor um 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich ein Unfall ereignet. Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Italien hatte die Vorfahrt eines 21-Jährigen missachtet. Der Renault des Verursachers stieß dabei in die Seite des Fords, der anschließend abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde dabei niemand. Doch durch die Kollision traten Betriebsstoffe aus. Da der 35 Jahre alte Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 145 Euro bezahlen, berichtet der Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Die Höhe des Schadens steht indes noch nicht fest.

Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein weiterer Einsatz hatte sich am Freitag gegen 15.25 Uhr in Krähenwinkel ergeben. Dort rückten die Feuerwehrleute wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu der Unterkunft an den Bauernpfad aus. Doch die Ehrenamtlichen konnten rasch Entwarnung geben. Die Anlage war wegen eines angebrannten Essens ausgelöst worden.

Die Ortsfeuerwehr Godshorn wurde am Sonnabend um 2.10 Uhr an den Hirtenplatz gerufen. Auch dort hatte eine Meldeanlage ausgelöst. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, wurde die Technik offenbar wegen einer Fehlzündung der Therme aktiviert. Die Feuerwehr brauchte nicht tätig werden. Aktuell stehen somit bereits zwölf Einsätze im Protokoll der Ehrenamtlichen in diesem noch jungen Jahr.

Von Sven Warnecke