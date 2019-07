Langenhagen

Das Unwetter über der Region hat am Sonnabendnachmittag vor allem die Feuerwehr Langenhagen auf Trab gehalten. Gegen 17 Uhr waren bereits die Ortsfeuerwehren Langenhagen, Krähenwinkel und Kaltenweide im Einsatz.

In Kaltenweide war zwischen Altenhorst und Maspe eine kapitale Birke quer über die gesamte Fahrbahn gekippt. Die Feuerwehrleute sägten den Baum klein und reinigten die Fahrbahn.

Eine der Baustellenampeln an der Walsroder Straße drohte am Sonnabend durch den Sturm umzukippen. Quelle: Feuerwehr

An der Walsroder Straße drohte auf Höhe der Großbaustelle an der Kreuzung zur Konrad-Adenauer-Straße eine der Baustellen-Ampeln umzustürzen. Die Feuerwehrleute stützten die Vorrichtung mit Holzkeilen ab.

In Krähenwinkel am Sportplatzweg musste die Feuerwehr einen umgeknickten Baum sowie mehrere größere Äste aus größerer Höhe entfernen. Quelle: Feuerwehr

In Krähenwinkel hatten die Windböen einen Baum am Sportplatzweg umgeknickt. Überdies hatte der Sturm mehrere größere Äste in bis zu sechs Metern Höhe abgeknickt, die die Feuerwehrleute ebenfalls absägten und von der Straße holten.

