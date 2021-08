Langenhagen

Heftiger Starkregen hat in der Nacht zu Montag in Teilen Langenhagens für vollgelaufene Keller und Tiefgaragen sowie überflutete Straßen gesorgt. Die Stadtfeuerwehr und das Technische Hilfswerk waren im Großeinsatz. Insgesamt kämpften die Ehrenamtlichen an rund 200 Einsatzstellen gegen die Wassermassen. Der Schwerpunkt lag dabei in Godshorn, und zwar im Bereich zwischen Vinnhorster Straße und Hauptstraße. Einige weitere Einsätze gab es in Engelbostel, Schulenburg und Teilen der Langenhagener Kernstadt. Die nördlichen Ortsteile Kaltenweide und Krähenwinkel hingegen waren nach Feuerwehrangaben nicht betroffen.

Meldungen zu 70 Einsatzstellen innerhalb weniger Minuten

Nachdem die von Westen heranziehende Starkregenfront zuvor schon Wunstorf und Garbsen getroffen und dort für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt hatte, erreichte das Unwetter gegen 21.40 Uhr das Langenhagener Stadtgebiet. „Innerhalb weniger Minuten wurden uns rund 70 Einsatzstellen gemeldet“, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Christian Hasse.

Als das ganze Ausmaß klar wurde, löste die Feuerwehr sofort Stadtalarm aus. Alle Ortsfeuerwehren kamen zum Einsatz, auch das Technische Hilfswerk mit seiner Ausstattung an Pumpen sowie Feuerwehrleute aus Isernhagen rückten mit aus. Weitere Unterstützung kam von der Ortsfeuerwehr aus Hannover-Vinnhorst nach Godshorn – und das, obwohl auch Wasser im Keller des Vinnhorster Gerätehauses stand, wie Hasse berichtete.

Kanalisation kann Wassermassen nicht aufnehmen

Das Hauptproblem aus seiner Sicht war nicht nur die Heftigkeit der Regenfälle, sondern auch die Tatsache, dass die Unwetterfront nur ganz langsam in Richtung Osten abzog. In der Kombination kam zuviel Wasser in kurzer Zeit nach, als dass die Kanalisation dieses hätte aufnehmen können. Der Regen überschwemmte Fahrbahnen, das Wasser suchte sich seinen Weg in Keller, Tiefgaragen und Fahrstuhlschächte. Mal stand das Wasser zehn, an anderer Stelle sogar 30 Zentimeter hoch in den Untergeschossen. Mit Tauchpumpen, Tragkraftspritzen und Wassersaugern gingen die Ehrenamtlichen gegen die Wassermassen vor. Auch die Stadtentwässerung Langenhagen war im Einsatz.

Koordiniert wurde die Arbeit an den verschiedenen Einsatzstellen von einer lokalen Einsatzleitung im Feuerwehrgerätehaus in Langenhagen. Bei Großschadenslagen entlastet eine solche „Einsatzleitung vor Ort“ (ELO) die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle der Region, die die Bürger über den Notruf 112 erreichen. Die Rettungsleitstelle schickte auch in der Nacht zu Montag die Meldungen über die einzelnen Notrufe per Fax an die ELO in Langenhagen, von wo sie dann auf die rund 150 bis 200 Einsatzkräfte verteilt wurden. Teilweise klapperten die Feuerwehrleute in Straßenzügen auch gleich mehrere Häuser ab. „An der Zeisigstraße beispielsweise waren alle Keller der Wohnblöcke betroffen“, so der Stadtfeuerwehrsprecher.

Feuerwehr: Notrufe bitte nur über die 112

Bis teils um 6 Uhr morgens dauerte der kräftezehrende Kampf gegen die Wassermassen. Mit Essen und Getränken versorgt wurden die Ehrenamtlichen dabei in der Nacht von den Johannitern, aber auch mancher Anwohner spendierte ihnen spontan frischen Kaffee. Einzelne Einsatzstellen seien auch am Morgen noch nachgemeldet worden, als manch einer verspätet bemerkt habe, dass der Regen auch den eigenen Keller geflutet hatte, so Hasse.

Die Langenhagener Stadtfeuerwehr sieht sich mittlerweile immer häufiger Unwettereinsätzen gegenüber. Früher seien es eher die Folgen von Herbststürmen gewesen, akut seien es Starkregenereignisse, so Hasse. Während die Feuerwehr deshalb bereits über einige Erfahrungen in diesem Bereich verfügt, hat der Stadtfeuerwehrsprecher an betroffene Anwohner zwei Bitten. Einerseits sollte man im Fall der Fälle den zentralen Notruf 112 wählen, auch wenn man dort vielleicht bei Großschadenslagen kurz warten müsse. Wenn, wie jetzt geschehen, Betroffene stattdessen in den Feuerwehrhäusern in Langenhagen anriefen, könne man die Hilfe nicht vernünftig koordinieren.

Die zweite Bitte zielt darauf ab, die eigene Hilfsbedürftigkeit vernünftig einzuschätzen. Wenn nur eine geringe Menge Wasser im eigenen Keller stehe, so Hasse, ohne dass das Eigentum bedroht sei, dann könne man auch selbst zum Feudel greifen und die Feuerwehr an anderer Stelle helfen. „Auch dafür möchten wir sensibilisieren.“

Von Frank Walter