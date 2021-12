Langenhagen/Schulenburg

Gleich zweimal haben sich Feuerwehrleute aus Langenhagen in den vergangenen Tagen als Tierretter versucht. Einmal wurde das Hilfsangebot angenommen – das andere mal hingegen schmählich ignoriert.

Ente gut – alles gut

Bereits am Sonntagmittag hatten Spaziergänger vom Schulenburger Südsee eine Ente gemeldet, die offenbar am Eis festgefroren wild zappelte. Die Leitstelle alarmierte die Tierretter der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel. Wie Ortsbrandmeister Kai Jüttner berichtete, habe sich sein Kamerad Markus Bock, sicher eingepackt in einem Wasserrettungsanzug, dem Tier dann langsam genähert und dabei ordentlich mit dem zur Seemitte hin immer dickeren Eis zu kämpfen gehabt. Bock konnte die Stockente mit einem Kescher sichern und unter den Arm geklemmt an Land bringen. Das leicht blutende Tier wurde nach dem rund 20-minütigen Einsatz ins Tierheim gebracht – Ente gut, alles gut.

Vorsichtig holen die Retter die Ente aus dem Kescher. Quelle: Pascal Stich/Feuerwehr Langenhagen

Deutlich ignoranter verhielt sich ein Schwan, dem der zweite Einsatz der Tierretter nur rund zwei Stunden später galt. Ziel der Krähenwinkler Feuerwehrleute war diesmal der Langenhagener Silbersee.

Viele Schaulustige am Seeufer

Der ebenfalls als festgefroren gemeldete Schwan saß tatsächlich sehr ruhig auf dem Eis. Wieder schlüpfte ein Feuerwehrmann in den Wasserrettungsanzug, ein Kamerad übernahm die Sicherungsleine. Langsam näherte sich der Helfer dem großen Wasservogel auf dem Eis, beobachtet von mittlerweile vielen Schaulustigen am Seeufer. „Und dann ist der Schwan einfach gegangen“, schildert Ortsbrandmeister Jüttner. Offen blieb, ob der Schwan sich selbst aus dem Eis freistrampeln konnte – oder ob das Tier lediglich eine Pause eingelegt hatte und gar nicht festgefroren war.

Von Frank Walter