Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Dienstagabend um 23.41 Uhr mit einem kompletten Löschzug zu einem Mehrfamilienhaus an die Straße Im Hohen Felde ausgerückt. In der Alarmierung wurde ein Küchenbrand gemeldet. Als die 19 Ehrenamtlichen unter Leitung von Karsten Patz vor Ort eintrafen, hatte die 72 Jahre alte Bewohnerin bereits die von einem angebrannten Essen stammenden Flammen löschen können.

Die Feuerwehrleute rückten unter Atemschutz in die völlig verqualmte Wohnung vor, retteten einen bettlägerigen 82 Jahre alten Mann und übergaben ihn den ebenfalls alarmierten Sanitätern. Im Anschluss wurde die Wohnung mit Hilfe von Lüftern entraucht.

Von Sven Warnecke