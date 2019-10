Godshorn

Die Ortsfeuerwehr Godshorn ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz an die Straße Am Weidenbusch gerufen worden. Dort hatte in einer Wohnung gegen 1.45 Uhr ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Als die Ehrenamtlichen vor Ort eintrafen und die Wohnungstür öffneten, entdecken sie auf dem eingeschalteten Herd ein offenbar vergessenes Essen. Der Herd wurde abgeschaltet, die Wohnung belüftet. Verletzt wurde niemand.

Von Sven Warnecke