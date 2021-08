Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr ist am Dienstag um 21.13 Uhr wegen eines brennenden Toastern zu einem Wohnhaus an die Ehrlichstraße in Langenhagen ausgerückt. Neben dem Toaster brannten weitere elektrische Geräte in der Küche. Die Ursache steht noch nicht fest,

Nach Auskunft eines Sprechers der Feuerwehr reagierten die Bewohner sehr umsichtig, löschten die Flammen, lüfteten die Räume und schalteten die Küche stromlos. Die Einsatzkräfte kontrollierten die die betroffenen Geräte und untersuchten den Küchenraum mit der Wärmebildkamera auf Glutnester. Anschließend durften die Anwohner in ihre Wohnung zurück.

Von Sven Warnecke