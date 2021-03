Kaltenweide

Die Ortsfeuerwehr ist am Montag, 22. März, um 15.16 Uhr in Kaltenweide alarmiert worden. Am Skaterplatz auf dem Gelände des Interkulturellen Erlebnisparks (IKEP) brannte auf etwa 100 Quadratmetern eine Grasfläche direkt an der Lärmschutzwand. Die Einsatzkräfte unter Leitung von Ralf Dankenbring konnten die Flammen rasch mit Kübelspritzen löschen. Über die Ursache des Brandes gebe es noch keine Erkenntnisse, teilt Kaltenweides Feuerwehrsprecher Michael Dankowsky mit.

Von Sven Warnecke