Langenhagen

Mit einem Flaschenzug und allerlei Seilen hat die Ortsfeuerwehr Langenhagen am Mittwochabend eine Notfallpatientin aus ihrer Wohnung im sechsten Stock ins Erdgeschoss und damit zum bereitstehenden Rettungswagen bugsiert.

Die Ortsfeuerwehr wurde um 21.01 Uhr als Tragehilfe für den Rettungsdienst an die Straße Im Hohen Felde alarmiert. Eine Frau war dort in ihrer Wohnung schwer gestürzt. Vor Ort entschied sich Einsatzleiter Marcel Hofmann gegen die Drehleiter als Mittel der Wahl. Einerseits versperrte ein abgestelltes Auto verbotenerweise die Feuerwehrzufahrt. Andererseits geschah dies laut Oliver Schütte, stellvertretender Stadtbrandmeister, auch mit Blick auf die kräftigen Windböen. Bei einer Einsatzhöhe von rund 18 Metern „hätte das ordentlich gewackelt“. Sicherer und für die Patientin schonender sei so der Transport durch das Treppenhaus gewesen.

Oliver Schütte hält das Sicherungsseil in der Hand. Quelle: Ortsfeuerwehr Langenhagen

Da der Treppenabgang jedoch sehr schmal war, entschied sich der Einsatzleiter für einen sogenannten seilunterstützten Transport. Dazu wurde die Schleifkorbtrage mit der Patientin an einem Flaschenzug befestigt, der am Treppengeländer oberhalb der Einsatzetage verankert war. Gestützt von den Einsatzkräften, konnte die Frau so in vorsichtigen Pendelbewegungen durch das Treppenauge abgelassen werden, ihr Gewicht hing dabei an der Seilkonstruktion. Nach circa 35 Minuten konnte die Patientin mit dem bereitstehenden Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Von Frank Walter