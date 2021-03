Schulenburg

Wer hätte gedacht, dass Körperpflege einen Feuerwehreinsatz auslösen kann? Ein kräftiger Sprühstoß aus der Deoflasche nach dem Duschen sollte am Freitagabend den Aufenthalt im heimischen Badezimmer in Langenhagen-Schulenburg abrunden. Frei nach der Devise „Viel hilft viel“ geriet die Dosis augenscheinlich aber ein wenig außer Kontrolle: Der kräftige Sprühnebel zog in den Rauchmelder und löste Feueralarm aus. Einsatzleiter Sascha Schröter setzte einen Trupp zur Erkundung an der Heinz-Peter-Pieper-Straße ein, der dann aber sehr schnell Entwarnung geben konnte. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt, die neun Einsatzkräfte rückten nach 20 Minuten wieder ein. Ob die Feuerwehrleute bei ihrem Kurzeinsatz ins Schwitzen gerieten, ist nicht bekannt.

Von Frank Walter