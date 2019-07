Kaltenweide

Ein Mähdrescher ist am Sonntagnachmittag auf einem Feld in der Kaltenweider Feldmark in Brand geraten. Die alarmierten Feuerwehren aus Kaltenweide und Krähenwinkel konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück und den Rest des Getreidefeldes knapp verhindern, berichtete Sprecher Michael Dankowsky.

Die Feuerwehrkräfte wurde um 15.50 Uhr zu dem Acker zwischen dem Achtminutenweg und dem Waldweg gerufen. Zuvor hatten der Fahrer und der Feldeigentümer mit einem Feuerlöscher versucht, den Mähdrescher zu löschen, sagte Dankowsky. Dann mussten die Feuerwehren mit mehreren Strahlrohren übernehmen. „Parallel dazu wurden mit zwei Treckern mit angehängten Grubbern Schneisen in das Feld gefahren, um ebenfalls eine Ausbreitung zu verhindern.“ Diese Fahrzeuge seien sehr schnell vor Ort gewesen und hätten die Arbeit der Einsatzkräfte maßgeblich unterstützt.

Zur Galerie Ein Mähdrescher brannte auf einem Feld bei Langenhagen komplett aus. Insgesamt 54 Feuerwehrkräfte mit 14 Fahrzeugen waren im Einsatz und verhinderten, dass das Feuer sich ausbreitete.

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen und ein Flugfeldlöschfahrzeug der Flughafen-Feuerwehr wurden nachalarmiert. Beim Löschen des Mähdreschers spielte den Einsatzkräften auch das Wetter in die Karten: „Da es relativ windstill war, konnte das Feuer auf eine verhältnismäßig kleine Fläche begrenzt werden“, berichtete Dankowsky. „Bei stärkerem Wind hätte es sicher auf den Wald übergegriffen.“

Unter der Leitung von Kaltenweides Ortsbrandmeister Uwe Glaser waren insgesamt 54 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen auf dem Feld.

Noch während der Einsatz in Kaltenweide lief, wurden die Ehrenamtlichen zu einem brennenden Getreidefeld im Bereich Hainhaus dirigiert. Dort unterstützten sie die Feuerwehr aus Isernhagen.

Und eine unschöne Geschichte ereignete sich, während die Feuerwehrkräfte in Kaltenweide im Einsatz waren: Einem Helfer wurde das Fahrrad gestohlen. Dieses hatte er am Feuerwehrgerätehaus in Krähenwinkel abgestellt. Unbekannte nutzten dies und entwendeten das Rad zwischen 15.50 und 17.10 Uhr. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

