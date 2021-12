Langenhagen

Mehr Sicherheit für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute: Die Gemeinschaftspraxis Ronni Hendel und Dr. med. Andreas Ubenauf hat am Sonnabend 126 Einsatzkräfte aller sechs Langenhagener Ortsfeuerwehren auf einen Schlag gegen Covid-19 geimpft. Nachdem die Region Hannover bereits die Erst- und Zweitimpfungen ermöglicht hatte, folgten nun dank einer Privatinitiative die Boosterimpfungen.

Vor einigen Wochen hatte Kaltenweides Ortsbrandmeister Uwe Glaser in der Praxis am Osttor die Möglichkeiten eines zentralen Impftages für die Stadtfeuerwehr erfragt. Im Ergebnis konnte nun innerhalb von sechs Stunden rund ein Drittel der Einsatzkräfte seine Boosterimpfung erhalten. Über die Region wäre dies sonst erst Ende Dezember möglich gewesen, und dann auch nicht direkt vor Ort in Langenhagen, sondern in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Burgdorf.

Viele weitere Feuerwehrleute hatten die Boosterimpfung bereits über andere Termine erhalten. Insgesamt haben schon mehr als 90 Prozent der Langenhagener Einsatzkräfte mindestens ihre Zweitimpfung bekommen.

Von Frank Walter