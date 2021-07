Langenhagen

Fritz Prelle – von allen Feuerwehrleuten kurz Fritze genannt – hat ein seltenes Jubiläum gefeiert: Seit 70 Jahren ist der Langenhagener für das Gemeinwohl aktiv. Stadtbrandmeister Arne Boy, Langenhagens Ortsbrandmeister Jens Heindorf sowie sein Stellvertreter Moritz Fischer haben es sich nicht entgehen lassen, ihrem sogenannten Alterskameraden ihre Glückwünsche zu überbringen. Obwohl: Die Abordnung kam ein Jahr zu spät. Die Corona-Pandemie hatte einen Besuch immer wieder verhindert.

Denn Prelle ist seit seinem 20. Lebensjahr Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Langenhagen. Er trat am 1. Oktober 1950 seinen ehrenamtlichen Dienst an. „Das schaffen nicht viele“, meinte auch Heindorf in seinen Glückwünschen an den nunmehr 91 Jahre alten Prelle. Ein derartiges Jubiläum sei bei der Feuerwehr eher ungewöhnlich.

In seiner aktiven Dienstzeit erreichte der Jubilar den Dienstgrad eines Oberlöschmeisters, übernahm nach diversen Lehrgängen die Ehrenämter bei der Feuerwehr als Maschinist, Gruppenführer und als Gerätewart. Beruflich war er ebenfalls bei der Feuerwehr aktiv. „Mit als einer der ersten hauptamtlichen Gerätewarte in Langenhagen trug er federführend zur Gestaltung des heutigen Feuerwehrgeländes an der Konrad-Adenauer-Straße bei“, erinnerte Arne Boy.

Von Sven Warnecke