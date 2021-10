Langenhagen

Dichter schwarzer Rauch ist am Sonnabendnachmittag aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Planckstraße in Langenhagen gequollen. Die Ortsfeuerwehr Langenhagen wurde um 17.10 Uhr alarmiert und rückte mit rund 20 Kräften aus.

Der Einsatzleiter ließ an der Planckstraße sofort einen Löschangriff aufbauen, ein Angriffstrupp unter Atemschutz verschaffte sich gewaltsam Zugang zu der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Grund für die starke Rauchentwicklung war angebranntes Essen. Ein Polizist sprach von einer typischen Unachtsamkeit: Der Mieter hatte demnach Fett auf einer Kochplatte erhitzt und war dann kurz hinausgegangen. Der Einsatz ging noch verhältnismäßig glimpflich aus: Niemand wurde verletzt, es entstand auch kein Gebäudeschaden.

Die Feuerwehr Langenhagen ist im Einsatz an der Planckstraße. Quelle: Feuerwehr Langenhagen

Erst am Donnerstagabend hatte die Feuerwehr Langenhagen einen ganz ähnlichen Einsatz erlebt. Am Söseweg hatte ebenfalls angebranntes Essen für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Dabei war die Feuerwehr über den Balkon in die Wohnung eingestiegen.

Von Frank Walter