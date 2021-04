Godshorn

Das Lille Kartofler Figurentheater gastiert am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. April, im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, Spielplatzweg 20, in Langenhagen. Gezeigt wird das Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“ nach dem bekannten Märchen der Brüder Grimm.

Und darum gehts: Der alte Mann ist niedergeschlagen und müde. Er hält die Kündigung in der Hand, er ist zu alt, zu steif, das Puppentheater braucht ihn nicht mehr. Zum Abschied haut er noch einmal auf die Requisitensäcke, staubig und vergessen liegen sie auf dem Boden. Doch in ihnen regt es sich: Der Esel, die Katze, der Hund und der Hahn kommen zum Vorschein. Sie reden auf den Alten ein: „Komm, lass uns noch einmal die Bremer Stadtmusikanten spielen!“ Der Alte lässt sich überreden und sucht die Requisiten zusammen: die Besitzer der Tiere, die Räuber, das Räuberhaus. Er versucht sich zu erinnern. Und die Tiere helfen ihm dabei.

Die beiden Vorstellungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Sie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab 19. April bei der Abteilung für Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen, Langenforther Platz 1: am Montag von 7.30 bis 18 Uhr, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage gibt es nummerierte Sitzplätze. Besucher müssen an den Mund-Nasen-Schutz denken.

Von Frank Walter