Langenhagen

Im Haus der Jugend Langenhagen können sich Eltern mit ihren Kindern ab vier Jahren am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. November, in eine bunte Fantasiewelt entführen lassen. Das Figurentheater „Die roten Finger“ präsentiert das Stück „Im Land der Drachen und Elfen“. Hierbei geht es um einen Jungen, der durch eine Gutenachtgeschichte in einer Traumwelt versinkt und dort lernt, über sich selbst hinauszuwachsen.

Hier gibt es die Tickets

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Der Kartenverkauf startet am Montag, 15. November, bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen, Langenforther Platz 1 – montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr. Besucherinnen und Besucher können zudem mögliche Restkarten an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr am Spielort erwerben. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sind die Sitzplätze nummeriert und es muss eine medizinische Maske getragen werden. Darüber hinaus gilt für Erwachsene die 3-G-Regelung.

Von Fiona Lechner