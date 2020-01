Langenhagen

Der Filmemacher Volker Wischnowski hat entlang der norwegischen Küste die seiner Meinung nach „schönste Seereise der Welt“ unternommen. Unter dem gleichnamigen Titel zeigt er nun die besten Bilder seiner Tour als Filmvortrag. In einer Matinee am Sonntag, 12. Januar, (Beginn: 11.15 Uhr) im Kino Cinemotion Langenhagen können Menschen mit Fernweh und Liebe zu Naturbildern Eindrücke von Wischnowskis Reise sammeln.

Die Fahrt mit einem Schiff des Veranstalters Hurtigruten ging von Bergen nach Kirkenes und zurück. Der in Hamburg lebende Filmemacher hat die Seereise im Sommer unternommen und die norwegische Landschaft in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Entstanden ist eine Dokumentation über die Schifffahrtsroute, die nicht nur das Leben an Bord, sondern auch viele der angebotenen Ausflüge zeigt.

Der Eintritt kostet 14 Euro. Karten sind beim Cinemotion Langenhagen, Walsroder Straße 105, Telefon (0511) 72596810, und auf der Internetseite des Kinos www.cinemotion-kino.de erhältlich.

Von Ursula Kallenbach