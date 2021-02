Godshorn

In Zeiten von Corona geht Singen doch – aber draußen und mit zwei Metern Abstand zueinander: Das haben Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften an der Grundschule Godshorn am Freitag bei einem Flashmob bewiesen. Um Punkt 11 Uhr versammelten sich 120 Mädchen und Jungen mit Mund-Nasen-Schutz auf dem Pausenhof, und los ging es. Aus einem CD-Player erklang die Melodie des griechischen Winterliedes „Chioni, chioni, chionisse“, zu deutsch: „Schnee, Schnee, es schneit“, und gleichzeitig intonierten die Kinder samt Lehrerinnen und Lehrern den Song.

Schüler und Lehrer setzen ein Zeichen: Beim Flashmob auf dem Pausenhof der Grundschule Godshorn singen sie gemeinsam – und zeigen so ihren Zusammenhalt. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Grundschule setzt mit Flashmob ein Zeichen

Zugegeben, weiße Flocken hätten der spontanen Darbietung auf dem Schulhof die Krone aufgesetzt. Aber trotz des fehlenden Schnees, dafür aber bei Sonnenschein, sprang der Funke bei dem Flashmob über. Mit Gesang sowie Arm- und Beinbewegungen legten sich die Kinder und die Pädagogen richtig ins Zeug – und setzten mit dem Auftritt ein Zeichen: „Ein Zeichen dafür, dass wir zusammenhalten und gemeinsam etwas Schönes machen können – trotz Corona“, sagte Musiklehrerin Petra Jacobsen, die zusammen mit ihrer Kollegin Silke Zieske den Flashmob auf die Beine gestellt hatte.

Jacobsen scheute dabei keine Mühen. Die Lehrerin hatte auf dem Pausenhof mit rosa Farbe Punkte markiert, auf denen sich die Mädchen und Jungen aufstellten. So war der vorgeschriebene Abstand von zwei Metern zueinander gesichert. Aber nicht nur die Kinder auf dem Hof waren dabei. Weitere rund 3000 Kinder beteiligten sich landesweit an der Aktion. Und besonders freuten sich Jacobsen und Zieske über die Teilnahme einer deutschen Schule in Mexiko sowie einer Schule in Israel. In der Flughafenstadt beteiligte sich laut Jacobsen hingegen keine weitere Schule an dem Flashmob, den der Chorklassen-Leiter aus Niedersachsen initiiert hatten.

Sie singen und halten zusammen: Die Schüler und Lehrer der Grundschule Godshorn treffen sich zum Flashmob auf dem Schulhof. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Weil die Grundschule Godshorn derzeit ihren Unterricht im Szenario B organisiert, war am Freitag nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler anwesend. Und wie beteiligten sich die Kinder, die gerade im Homeschooling waren? Sie hatten die Möglichkeit, am geöffneten Fenster oder auch vor ihrem Haus stehend mitzumachen. „Wir hatten die Kinder gebeten, uns davon ein Foto schicken“, berichtete Musiklehrerin Jacobsen. Diese Bilder können sich alle später in der Schule anschauen.

Grundschule wiederholt Aktion am Montag

Aber letztlich sollen jetzt alle Schüler in den Genuss kommen, ein Zeichen des Zusammenhaltes zu setzen. Deshalb will die Grundschule Godshorn die Aktion am Montag mit den anderen Gruppen wiederholen. „Denn wir brauchen die Musik und das Singen gerade jetzt“, sagte Jacobsen.

Von Katerina Jarolim-Vormeier