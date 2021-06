Langenhagen

Das Familienzentrum Emma und Paul Langenhagen ruft für einen Flohmarkt zur Spende von Kinderbekleidung auf. Familien können unbeschädigte und ordentliche Kleidung unter Angabe der Konfektionsgröße bei der St.-Paulus-Kirchengemeinde an der Hindenburgstraße 85 in Langenhagen abgeben.

„Jedem Kind soll angemessene Kleidung zur Verfügung stehen“, sagt Nina Landers vom Familienzentrum. Pandemiebedingt konnte das Familienzentrum seinen Flohmarkt rund ums Kind schon länger nicht veranstalten. Am Sonnabend, 12. Juni, setzen die Organisatoren nun auf ein besonderes Konzept: Interessierte Eltern können per E-Mail an familienzentrum.emmaundpaul@evlka.de einen 15-minütigen Termin für ihren Flohmarktbesuch buchen.

Wer Bekleidung spenden möchte, kann am Sonnabend, 5. Juni, von 10 bis 12 Uhr bei der Kirchengemeinde vorbeikommen.

Von Leona Passgang