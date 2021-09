Langenhagen

Die Polizei verdächtigt einen 34 Jahre alten Langenhagener, betrunken Auto gefahren zu sein, obwohl er über keine Fahrerlaubnis verfügt.

Der Skoda des Mannes fiel einer Polizeistreife am Sonnabend gegen 4.15 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße auf, weil das Abblendlicht defekt war. Die Polizisten konnten sich zwar das Kennzeichen des Wagens merken, als sie ihren Streifenwagen gewendet hatten, war der Skoda jedoch bereits davongefahren. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer vor der drohenden Verkehrskontrolle flüchtete.

Atemalkoholtest ergibt 1,54 Promille

Das Kennzeichen führte die Polizisten jedoch zur Halteranschrift in der Langenhagener Kernstadt. Der Halter war auch zu Hause, stritt jedoch ab, selbst gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest in der Wohnung ergab bei ihm einen Wert von 1,54 Promille und damit deutlich über der 1,1-Promille-Grenze, ab der eine absolute Fahruntüchtigkeit angenommen wird. Da der Mann zudem behauptete, gerade erst Alkohol getrunken zu haben, entnahm ein Arzt ihm im Polizeikommissariat gleich zwei Blutproben. So könnte ein Nachtrunk festgestellt oder aber ausgeschlossen werden.

Die Polizei leitete zwei Strafverfahren gegen den 34-Jährigen ein: eines wegen Trunkenheit im Verkehr, das andere wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von Frank Walter