Langenhagen

Die Polizei hatte seit dem 21. Juli nach einem 25 Jahre alten Patienten gesucht, der aus der geschlossenen Abteilung der psychiatrischen Klinik in Langenhagen geflohen war. Der Hannoveraner galt als gewaltbereit und war deshalb eingewiesen worden.

Bereits nach seiner ersten Einweisung Anfang Juli hatte der junge Mann rasch das Weite gesucht, konnte aber gefasst und nach Langenhagen zurückgebracht werden. Doch schon kurze Zeit später brach er wieder aus – nach Informationen dieser Zeitung durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster.

Die Fahndung endete nun am Freitag, 30. Juli. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Hannover hatte sich der 25-Jährige selbst in eine psychiatrische Klinik im Bereich Flensburg einweisen lassen. Dort ist er vorerst auch in Behandlung.

Von Sven Warnecke