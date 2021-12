Langenhagen

Ein 47 Jahre alter Mann muss sich unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Nach Auskunft einer Sprecherin der Polizei verlor der Langenhagener mit seinem VW Golf am Freitag, 24. Dezember, gegen 15.10 Uhr in einer leichten Kurve der Kepplerstraße die Kontrolle über sein Auto. In der Folge stieß er zunächst gegen einen dort abgestellten Lastwagen.

Die Wucht des Aufpralls sei so groß gewesen, dass der Lastwagen noch auf einen direkt dahinter abgestellten Ford Transit geschoben wurde, berichtete die Polizistin am Sonntag. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. Der VW Fahrer sei anschließend mit seinem Auto weitergefahren. Doch er kam nicht weit. Er blieb mit seinem stark demolierten Fahrzeug noch in der Nähe des Unfallorts liegen.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung entdeckte den Mann und stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Daraufhin wurden Blutproben auch wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsums auf der Wache angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Parkplatzrempler: Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Bereits einen Tag zuvor hatte es in Langenhagen eine weitere Unfallflucht gegeben. Nach Auskunft der Polizeisprecherin hatte ein Unbekannter in der Zeit zwischen 5.45 und 12.45 Uhr im Parkhaus des City-Centers in der zweiten Ebene vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen blauen VW Golf beschädigt. Der vordere Stoßfänger wurde zerkratzt, außerdem das Kennzeichen verbogen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke