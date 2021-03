Langenhagen

Ein bisschen skeptisch sind die Kinder dann doch, als Frida, die Follow-Bee des Flughafens Langenhagen, den Kindern einen Besuch abstattet. Leni (2) scheint etwas mehr Zutrauen zum gelb-schwarzen Maskottchen zu haben, ist es doch wirklich den viel zitierten Kopf größer. Doch auch Lukas (2) nähert sich allmählich – und klatscht dann sogar mit Frida ab.

In dieser Woche macht die Marketingabteilung des Flughafens an zwei Tagen bei insgesamt 58 Familien in Langenhagen und den Ortsteilen Station, die sich zuvor beworben hatten. „Das ist unsere Osteraktion für alle Menschen, die in der Nähe des Flughafens leben. Denn bei uns vor Ort finden aktuell – wie sonst traditionell – keine Aktionen oder Veranstaltungen statt“, sagt Kristin Peschel aus der Unternehmenskommunikation.

Frida hat eine große Tüte dabei mit kleinen und großen Gutscheinen für die Gastronomie und die Geschäfte in den Terminals, außerdem natürlich Schokolade für die Kinder. Und eine Umarmung von Frida gibt es obendrauf – auch für Leni und Lukas, als die ihre letzte Scheu abgelegt haben.

Von Stephan Hartung