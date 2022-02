Langenhagen

Spannendes Projekt direkt am Flughafen Hannover: Die Mundt GmbH, Betreiberin der nahen M1-Tankstelle an der Flughafenstraße, plant für eine Investitionssumme von rund 20 Millionen Euro einen riesigen Multifuel-Autohof mit 100 Stellplätzen für Lastwagen und mehreren Tankspuren für Wasserstoff, Strom und Flüssigerdgas zu bauen. Das Unternehmen will sich so für die zu erwartende Umstellung bei den Antriebstechnologien rüsten. Die Langenhagener Politik bewertet das innovative Projekt grundsätzlich positiv.

Multifuel-Autohof soll 45.000 Quadratmeter groß werden

Der Name des Bebauungsplans, „Flughafenerweiterung Ost“, führt erst einmal in die Irre. Denn es geht keineswegs um eine Verlängerung der Start- und Landebahnen oder ähnliche Projekte, für welche die Flughafengesellschaft selbst treibende Kraft wäre. Stattdessen soll die Stadt Langenhagen per Ratsbeschluss die im Plangebiet zulässigen Nutzungen erweitern und ein „Sondergebiet Autohof“ festsetzen. Im Stadtplanungsausschuss gab es nun schon mal ein einstimmig positives Votum für den Aufstellungsbeschluss der notwendigen Bebauungsplanänderung.

Auf diesem Areal soll die Multifuel-Tankstelle entstehen. Quelle: Frank Walter

Initiator der Autohof-Idee ist die Mundt GmbH aus Hannover, ein mittelständisches Familienunternehmen aus der Energie-Service-Branche. Sie betreibt auch die M1-Tankstelle an der Flughafenstraße in Langenhagen. Die Multifuel-Tankstelle samt großem Autohof für den Güterverkehr soll nur einen kräftigen Steinwurf entfernt auf einem noch unbebauten Grundstück zwischen Flughafengelände und Münchner Straße in Höhe DHL Express entstehen – also nur wenige Meter entfernt von der Abfahrt Langenhagen-Flughafen der Autobahn 352 und im näheren Umfeld vieler Speditionen als potenzielle Kunden.

In fünf bis sechs Jahren könnten Lastwagen an der neuen Tankstelle am Langenhagener Flughafen Wasserstoff tanken

Den Platzbedarf beziffert Geschäftsführer Reiner Mundt auf rund 45.000 Quadratmeter. Außer den herkömmlichen Treibstoffen Benzin und Diesel will sein Unternehmen auch LNG-Flüssigerdgas, Strom und Wasserstoff als alternative Kraftstoffe anbieten. Strom soll aus extra starken E-Ladesäulen fließen, die die Batterien von Pkw innerhalb von zehn Minuten füllen und auch für Transporter im Lieferverkehr gut geeignet wären. Ein Teil des nötigen Stroms sollen Fotovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern liefern. LNG gilt Reiner Mundt zufolge im Schwerlastverkehr als Überbrückungstechnologie, Wasserstoff hingegen als Technologie der Zukunft mit einem Zeithorizont von fünf bis sechs Jahren. Bislang gebe es allerdings dafür nur wenige Lastwagen-Prototypen.

Blick von Süden auf das Gelände, auf dem die Multifuel-Tankstelle samt Rastanlage entstehen soll. Im Hintergrund ist das Gebäude der Lufthansa Service GmbH zu sehen. Quelle: Frank Walter

Außer vielen Langenhagener Speditionen, die künftig zu den Kunden an den Wasserstoff-Zapfsäulen zählen könnten, will auch der Flughafen seine Vorfeld- und E-Fahrzeuge an der neuen Einrichtung betanken. Laut Lothar Schlüter von der Flughafengesellschaft gehe es dabei um die CO2-Reduktion. Mit im Boot bei der Idee einer Multifuel-Tankstelle ist auch die Wirtschaftsförderung der Region Hannover, deren Politik Ende 2020 ein grünes Wasserstoffprogramm beschlossen hatte. Die Wirtschaftsförderer haben die Mundt-Idee bereits Logistikunternehmen vorgestellt. Diese sollen grundsätzliches Interesse geäußert haben.

Autohof soll 100 Lastwagen Platz bieten

Um das Projekt wirtschaftlich abzurunden, will es die Mundt GmbH aber nicht bei der mehrspurigen Tankanlage belassen. Auf dem Areal an der Autobahn-Eckverbindung zwischen A7 und A2 soll auch ein großer Autohof entstehen. 80 Lastwagen-Stellplätze sind für Aufenthalte über Nacht vorgesehen, 20 weitere als Kurzzeitparkplatz. Die kostenpflichtigen Langzeitplätze sollen eingezäunt, videoüberwacht und vorab buchbar sein. Für die Fahrer sind Toiletten und Duschen vorgesehen. Außer einem Tankstellenshop samt Bistro zeigt die Visualisierung zudem ein Schnellrestaurant und einen SB-Waschplatz samt Ver- und Entsorgung für Wohnmobile.

