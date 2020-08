Langenhagen

Karin Gärtner aus Kaltenweide bietet ab sofort Hilfe beim Ausfüllen von Formularen an. Die Formularlotsin unterstützt dabei im Auftrag der Stadt ehrenamtlich Menschen, sich durch offenbar undurchschaubare Dokumente zu arbeiten. Interessierten steht sie jeden Montag von 16 bis 18 Uhr unterstützend im Sozialen Rathaus in der Anlaufstelle Menschen in Langenhagen (MILA) an der Schützenstraße 4 beratend zur Seite.

Karin Gärtner, ehemalige Sprecherin der Region Hannover, bietet ihre Hilfe auf ehrenamtlicher und vertraulicher Basis an. Datenschutz ist Gärtner nach eigenen Angaben enorm wichtig. Allerdings sollten Interessierte bedenken, dass sie für keine Rechtsberatung zur Verfügung stehe.

Umzug in großzügigen Beratungsraum

Ihre Arbeit nimmt sie nach einer längeren Pause und nach einem coronabedingten Umzug in einen großzügigeren Raum wieder auf. Das Team der Freiwilligenagentur begrüßt den Standortwechsel, denn damit bietet die Formularlotsin ihre Hilfe zum ersten Mal im MILA an. Die Agentur spricht von einer „kompetenten Hilfestellung für das Ausfüllen von Vordrucken, Formularen und Ehrenamtskarten-Anträgen“. Gärtner bietet zudem Hilfe bei Anträgen für die Ehrenamtskarten an.

Hilfesuchende sollen die Dokumente, die von den jeweiligen Behörden ausgestellt wurden, mit zur Sprechstunde bringen. Gärtner hilft auch jenen, die keinen Computer oder Drucker haben. Bei den Sprechstunden ist zunächst das Tragen einer Mund-Nasen-Maske Pflicht. Danach trennt eine installierte Acrylglasscheibe die Gesprächspartner.

Von Katja Spigiel