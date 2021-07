Langenhagen

Mirko Heuer (CDU) will Bürgermeister in Langenhagen bleiben. Afra Gamoori (SPD), Andreas Eilers (WAL) und Marion Hasenkamp (Die Partei) wollen ihn ablösen. Das ist die spannende Ausgangslage für die Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, in der Flughafenstadt.

Position beziehen werden die Kandidaten beim großen Wahlforum von HAZ und NP am Mittwoch, 21. Juli, ab 19 Uhr live im Pressehaus in Hannover. Dort beantworten sie die Fragen von Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, die entweder Moderator Jan Sedelies präsentiert oder die Sie den Kandidaten selbst stellen. Schicken Sie ihre Fragen per E-Mail an langenhagen@haz.de oder langenhagen@neuepresse.de an die Redaktion. Zehn Fragestellerinnen und -steller dürfen dann am Mittwochabend samt Begleitung live im Studio in Hannover dabei sein. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen.

Das Forum wird zudem per Livestream auf www.haz.de/langenhagen und www.neuepresse.de/langenhagen übertragen, verfolgen lässt es sich als HAZ-Plus- oder NP-Plus-Abonnent. Auch in der gedruckten Zeitung werden wir ausführlich berichten.

Von Frank Walter