Langenhagen

Die Polizei ermittelt wegen sogenannten Leistungskreditbetrugs. Denn eine 64 Jahre alte Frau aus Langenhagen ist das Opfer der Betrüger geworden.

Die Täter hatten sich bereits im Januar die persönlichen Daten, wie etwa die Kontoangaben, der an der Tegeler Straße wohnenden Frau beschafft, so Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. In der Folge legten die Betrüger eine E-Mail-Adresse auf den Namen ihres Opfers an und schlossen bei Sky ein Abonnement ab. Im Anschluss erhielten sie so auch einen Receiver im Wert von etwa 350 Euro. Die Eröffnung eines Kundenkontos bei einem Versandhandel zum Kauf einer Kette scheiterte nach Polizeiangaben indes.

Wie Bunke weiter berichtet, wurde das Abonnement bei Sky zwischenzeitlich gesperrt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke